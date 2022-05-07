Новосибирск, 7 мая, 2022, 18:57 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 7 мая, состоялась генеральная репетиция парада Победы. По данным пресс-службы Центрального военного округа, в ней участвовали военные, сотрудники МЧС, нацгвардии и других структур.

Анна Алябьева ИА REGNUM Парад Победы в Новосибирске

«В репетиции принимают участие около 1000 военных, — сообщили «НГС Новости» — Это личный состав соединений и подразделений общевойскового объединения, дислоцированных в Сибири, а также курсанты Новосибирского высшего военного командного училища».

Отметим, что колонну военной техники возглавил танк Т-34. Всего по площади Ленина проследовали более 30 единиц военной техники.