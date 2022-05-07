Салехард, 7 мая, 2022, 18:57 — ИА Регнум. В Салехарде 9 мая будут организованы два специальных бесплатных автобусных маршрута, которые доставят всех желающих на праздничные мероприятия в Парк Победы. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Схема следования бесплатного автобуса

По первому маршруту стартовое отправление будет в 09:30 (07:30 мск) от конечной остановки на улице Игарская до проспекта Молодёжи с остановками у Храма святых апостолов Петра Павла, микрорайон Ямальский и другие. Следующие отправления по тому же маршруту — в 10:00 (08:00 мск) и 22:00 (18:00 мск).

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Схема следования бесплатного автобуса

В те же часы будет следовать и второй бесплатный маршрут — от квартала Северный (Ангальский мыс) до проспекта Молодёжи с остановками на Гидропорту и Комбинате.

Возвращаться жители столицы Ямала и гости будут теми же бесплатными маршрутами. Отправление автобусов от проспекта Молодёжи (гостиница «Юрибей») будет происходить после окончания праздничных мероприятий и по накоплению.

Остальной общественный транспорт будет работать без изменений, поясняют в мэрии Салехарда.