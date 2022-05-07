7 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Ариф Асалыоглу, , 19:15 — REGNUM В последнее время в Турции активизировались дискуссии об иммигрантах. В ответ на заявления оппозиции по этому вопросу правительство принялось выступать с новыми заявлениями. Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил со следующими примечательными заявлениями относительно иммигрантов.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы разрабатываем новый проект, который позволит добровольно вернуться 1 миллиону сирийских братьев и сестер, которых мы принимаем в нашей стране», — заявил он.

Эрдоган дистанционно принял участие в открытии брикетных домов, построенных в Идлибе, направив видеообращение, в ходе которого он сделал примечательные заявления о сирийских иммигрантах. Эрдоган заявил:

«Начиная с 2016 года, когда Турция начала свои трансграничные операции перед лицом усугубляющейся гуманитарной трагедии в Сирии, около 500 тысяч сирийцев вернулись в созданные к настоящему времени безопасные зоны. Мы поддерживаем нашу стратегию содержания иммигрантов на трансграничной территории посредством проектов, направленных на поощрение добровольного возвращения. В частности, брикетные дома являются частью этого».

Этот вопрос продолжает обсуждаться в социальных сетях.

Сирийские беженцы в Турции Ramco68

Журналист, публицист Джемиль Кылыч публикует следующий комментарий:

@m_cemilkilic: «Президент заявил, что мы готовимся отправить 1 миллион сирийцев. Он это сказал, чтобы воодушевить народ? Этого недостаточно, отправьте 5 миллионов сирийцев и еще 1,5 миллиона афганцев, пакистанцев и африканцев… Давайте будем бдительны…».

Пользователь с ником Джумхур публикует следующий комментарий в поддержку предыдущего сообщения:

@AkyakaCumhur: «Не удивляйтесь, если накануне выборов мы увидим автобусные колонны, направляющиеся в Сирию. Ну, а после выборов они снова вернутся!».

Автор публикаций по экономике в газете Sözcü Мурат Муратоглу публикует следующий комментарий:

@sozcumuratoglu: «Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что для 1 миллиона сирийцев будут построены дома… За чей счет, интересно? Если уж мы можем построить и обеспечить жильем сирийцев, то почему мы не думаем о 21 миллионе 451 тысяче арендаторов в Турции⁉ Разве они виноваты в том, что они граждане Турции, а не сирийцы?».

На что Хасан Кылыч отвечает:

@Hasan76 594 866: «Точно так же мы использовали все средства государства на полную катушку в отношении людей, прибывших в 1989 году. Мало того, мы издали Законодательный декрет № 375, на основании которого мы устроили их госслужащими в государственные учреждения, не спрашивая никаких документов. Сейчас они уже на пенсии. Это государство всегда так поступало».

Пользователь с ником Мехмет Ага отвечает на этот комментарий следующим образом:

@Agamemnunmuki: «Типичная логика религиозного националиста. Хасан, все прибывшие в то время люди были квалифицированными специалистами, люди с профессией. Люди с чувством собственного достоинства, не соглашавшиеся жить как паразиты. Они говорили на том же языке и не испытывали проблем с интеграцией. Сейчас же реализуется империалистический проект по свержению национального государства. Понятно, Хасан?».

В блоге Uyandirma servisi (Будильник) публикуется следующий комментарий:

@uyanhadi_: «Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что мы построим дома для 1 миллиона сирийцев. Единственное условие, чтобы воспользоваться финансовыми возможностями Турции, — это не быть гражданином Турции».

Сулейман Сойлу Министерство иностранных дел Турции

На что Мурад Бозан отвечает следующим сообщением:

@MuradBozan: «Пусть те, кто делает это заявление, отправятся в Сирию и станут там министрами… Я ищу здесь квартиру в аренду и не могу найти. У меня зарплата 4250 турецких лир. За аренду просят 3000, за коммунальные услуги приходят счета на 1000 турецких лир. Остается 250 лир на семью с тремя детьми».

Тамер Дуран публикует следующий комментарий:

@tamerduran_1: «Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил: «Уедет 1 миллион иммигрантов. Первыми взбунтуются предприниматели. О боже, о боже». Те, кто будет причитать «О боже», это предприниматели, нанимающие сирийцев с окладом ниже минимальной заработной платы. Разве такое может быть разрешено в серьезном правовом государстве? Нет. Может ли министр высказываться в защиту этого?».

Политик, член партии Синан Оган публикует следующий комментарий:

@DrSinanOgan: «В своих заявлениях министр сообщил, что насчитывается 3,7 миллиона лиц, обратившихся за убежищем, около 1,5 миллиона лиц, имеющих вид на жительство, и 200 тысяч сирийцев, получивших гражданство. То есть получается 5,4 миллиона человек. Также в их числе и незарегистрированные и нелегалы. В среднем по миру насчитывается примерно 600 тысяч нелегалов. Так что в итоге речь о 6 миллионах беженцев».

Пользователь Селами Шенгюль-Артемиз публикует следующий ответ на это сообщение:

@Artemis93 494 577: «Проблема ведь не в их количестве. Министр уклоняется от темы. Не следует попадать в эту ловушку. Проблема в том, что ПСР, передавшая государство американскому шпиону, при поддержке ПНД захватила и преобразовала общество с сирийским, афганским, пакистанским и сомалийским населением. Мы даже не можем обсуждать проблемы, которые создают просители убежища. Те, кто выдают себя за турок, скрывают ликвидацию страны».