Волгоград, , 18:47 — REGNUM В субботу, 7 мая, Волгоград принял участников всероссийского автопробега Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) «Za мир! Труд! Май!» и «Zа мир без нацизма!». В нашем городе прошёл торжественный митинг в честь завершения акции. Эффектной финальной точкой стал знак Z, выстроенный из машин у подножия Мамаева кургана в поддержку российских военных, сообщает Региональный информационно-аналитический центр (РИАЦ).

Мамаев курган, 7 мая РИАЦ

Старт Всероссийскому автопробегу ФНПР был дан 12 апреля во Владивостоке. Его участниками стали профсоюзные лидеры и активисты со всей страны. Также к акции, которая проходила в поддержку президента, вооружённых сил России и Человека труда, присоединились представители Луганской и Донецкой народных республик.

Делегация от Волгоградской области влилась в ряды автомобилистов 26 апреля. 1 Мая профсоюзная колонна провела в Москве, откуда отправилась в города-герои: Севастополь и Волгоград.

И в преддверии 77-летия Великой Победы Волгоград стал завершающим пунктом для автопробега ФНПР «Za мир! Труд! Май!» и «Zа мир без нацизма!».

Возле главной высоты России прошёл торжественный митинг. В финале десятки машин у подножия Мамаева кургана сформировали огромный символ «Z» в поддержку военных, несущих службу в ходе специальной операции на Украине.