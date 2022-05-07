Анкара, , 18:47 — REGNUM Запасов природного голубого топлива в Черном море, которые оцениваются в 540 млрд кубов, хватит на десятки лет. Об этом, как передает портал газеты Sözcü, сообщил 7 мая замглавы правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Запасы Черного моря в природном газе сейчас оцениваются в 540 млрд кубических метров», — сказал Йылдырым. — Это только начало».

По его мнению, для покрытия мировой потребности в голубом топливе на протяжении 45 лет достаточны в Черном море запасы энергоносителей.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Турции намерены вложит в добычу газа в Черном море почти $10 млрд.

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