Кемерово, 7 мая, 2022, 18:43 — ИА Регнум. На территории Тяжинского муниципального округа Кемеровской области введён режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства региона.

Mchs.gov.ru Пожар

«В связи с пожарами, произошедшими в населенных пунктах п. Листвянка, д. Изындаево, пгт Итатский ввести на территории Тяжинского муниципального округа режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — «Чрезвычайная ситуация», — говорится в документе.

Напомним, что прокуратура начала проверку после пожаров в кузбасском посёлке.