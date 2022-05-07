Пермь, , 18:38 — REGNUM В посёлке Шлыки Пермского края ограбили 93-летнего труженика тыла. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По данным полиции, злоумышленник взломал гаечным ключом замок входной двери частного дома и проник внутрь. Затем он резко разбудил пенсионера и потребовал денег. Мужчина отдал ему почти 32 тыс. рублей.

О произошедшем сообщил в полицию сын потерпевшего. Нападавшего оперативно задержали. Все похищенные деньги были изъяты. Подозреваемый арестован.