Лондон, 7 мая 2022, 18:23 — REGNUM У пациента в Великобритании, который недавно посетил Нигерию, выявили редкую оспу обезьян. Об этом 7 мая сообщило Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA).
«У человека в Великобритании диагностирована оспа обезьян», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что пациент в одной из больниц Лондона получает все необходимую медицинскую помощь.
Как передавало ИА REGNUM, 29 апреля в США зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом, вспышка которого ранее была зафиксирована на птицефермах в нескольких штатах страны.