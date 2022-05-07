Лондон, , 18:23 — REGNUM У пациента в Великобритании, который недавно посетил Нигерию, выявили редкую оспу обезьян. Об этом 7 мая сообщило Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA).

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«У человека в Великобритании диагностирована оспа обезьян», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что пациент в одной из больниц Лондона получает все необходимую медицинскую помощь.

Как передавало ИА REGNUM, 29 апреля в США зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом, вспышка которого ранее была зафиксирована на птицефермах в нескольких штатах страны.