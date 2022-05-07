Москва, 7 мая 2022, 18:22 — REGNUM Российские следователи установили ещё одного командира подразделения ВСУ, отдававшего приказы об обстрелах гражданского населения ДНР. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

ВСУ
ВСУ
(сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Главным следственным управлением СК России установлен еще один военнослужащий, который отдавал незаконные приказы об обстрелах мирного населения Донецкой Народной Республики и гражданской инфраструктуры — это командир 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины полковник Сергей Сирченко. Следствием задокументирован ряд новых преступлений, к которым причастен как Сирченко, так и другие украинские командиры, уже являющиеся фигурантами аналогичных уголовных дел», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с 6 по 7 мая 2022 года Сирченко и его заместитель подполковник Дмитрий Герасименко, а также еще ряд военнослужащих «отдавали приказы о массированных прицельных артиллерийских и минометных обстрелах из тяжелых видов вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в городах Горловка, Донецк, Докучаевск и Ясиноватая Донецкой Народной Республики»: «Кроме того, по приказу командира первого парашютно-десантного батальона 25 отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины майора Сергея Смолика и его заместителя майора Игоря Ситницкого был произведен артиллерийский обстрел города Ясиноватая. В результате этого погибла одна мирная жительница, получили ранения 5 человек, в том числе несовершеннолетний, также повреждены не менее 20 жилых домов и здание завода «ЯМЗ».

В СК РФ отметили, что в этот же период времени на территории ЛНР украинские командиры Сергей Поступальский, Роман Мамавко, Николай Янчий и их соучастники «продолжили совершать преступления против мира и безопасности человечества»: «Их подразделения обстреляли из артиллерийских и минометных орудий гражданскую инфраструктуру в городах Первомайск, Золотое-5 и Попасная, а также населенном пункте Епифановка ЛНР. В результате получили ранения 6 мирных жителей, повреждены 28 жилых домов, здание Первомайского психоневрологического диспансера».

В отношении всех перечисленных должностных лиц Вооруженных сил Украины возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ («жестокое обращение с гражданским населением», «применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»).

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и иных лиц из числа украинских силовиков, причастных к обстрелам мирного населения и гражданской инфраструктуры.