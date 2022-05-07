Москва, , 18:22 — REGNUM Российские следователи установили ещё одного командира подразделения ВСУ, отдававшего приказы об обстрелах гражданского населения ДНР. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Главным следственным управлением СК России установлен еще один военнослужащий, который отдавал незаконные приказы об обстрелах мирного населения Донецкой Народной Республики и гражданской инфраструктуры — это командир 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины полковник Сергей Сирченко. Следствием задокументирован ряд новых преступлений, к которым причастен как Сирченко, так и другие украинские командиры, уже являющиеся фигурантами аналогичных уголовных дел», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с 6 по 7 мая 2022 года Сирченко и его заместитель подполковник Дмитрий Герасименко, а также еще ряд военнослужащих «отдавали приказы о массированных прицельных артиллерийских и минометных обстрелах из тяжелых видов вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в городах Горловка, Донецк, Докучаевск и Ясиноватая Донецкой Народной Республики»: «Кроме того, по приказу командира первого парашютно-десантного батальона 25 отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины майора Сергея Смолика и его заместителя майора Игоря Ситницкого был произведен артиллерийский обстрел города Ясиноватая. В результате этого погибла одна мирная жительница, получили ранения 5 человек, в том числе несовершеннолетний, также повреждены не менее 20 жилых домов и здание завода «ЯМЗ».

В СК РФ отметили, что в этот же период времени на территории ЛНР украинские командиры Сергей Поступальский, Роман Мамавко, Николай Янчий и их соучастники «продолжили совершать преступления против мира и безопасности человечества»: «Их подразделения обстреляли из артиллерийских и минометных орудий гражданскую инфраструктуру в городах Первомайск, Золотое-5 и Попасная, а также населенном пункте Епифановка ЛНР. В результате получили ранения 6 мирных жителей, повреждены 28 жилых домов, здание Первомайского психоневрологического диспансера».

В отношении всех перечисленных должностных лиц Вооруженных сил Украины возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ («жестокое обращение с гражданским населением», «применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»).

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и иных лиц из числа украинских силовиков, причастных к обстрелам мирного населения и гражданской инфраструктуры.