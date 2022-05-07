Почти 122 млн отдали жители Кузбасса интернет-преступникам
Кемерово, 7 мая, 2022, 18:20 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 7 мая, жертвами интернет-преступников стали 682 человека. За последнюю неделю — 14 человек. Об этом сообщила прокуратура региона.
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Интернет-мошенничество
По данным ведомства, причиненный ущерб составил 121 млн 964 тыс. рублей, за последнюю неделю — 1 млн 802 тыс. рублей.
Отмечается, что преступники представлялись сотрудниками банков и ФСБ, полицейскими, покупателями, родственниками, знакомыми.