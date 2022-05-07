Ростов-на-Дону, , 18:13 — REGNUM В Ростовской области проживают 573 фронтовика и почти 14 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев сегодня, 7 мая, приветствуя встречающих ретропоезд «Победа» на станции «Ростов-Главный».

Ветеран

Глава региона призвал земляков беречь ветеранов Великой Отечественной войны и заботиться о них.

«Давайте всегда находить возможность говорить «Спасибо!». Спасибо за то, что мы живём, спасибо за то, что рождаются дети, спасибо за то, что мы смотрим в мирное будущее. Всем ветеранам — великий поклон», — отметил он.

От имени всех земляков донской губернатор пожелал ветеранам здоровья и как можно дольше оставаться с нами.