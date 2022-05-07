Кемерово, 7 мая, 2022, 18:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области начата проверка в связи с пожаром в посёлке Итатский Тяжинского района. Об этом сообщила региональная прокуратура.

hansbenn Пожар

«7 мая в посёлке Итатском произошло возгорание жилых строений и хозяйственных построек. По предварительным данным основными причинами пожара явились неосторожное обращение с огнём и ураганный ветер», — уточнили в прокуратуре.

Отмечается, что организован пункт временного размещения граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в Тяжинском муниципальном округе, где горят более 50 жилых домов.

Читайте также: В Кузбассе горят жилые дома, возбуждено дело