Москва, , 18:10 — REGNUM «Газпром» сообщил европейским партнерам о новом указе президента РФ от 4 мая, в котором уточняется процедура, изложенная ранее в первоначальном указе об оплате российского газа рублями. В документе «Газпрома» говорится о том, что европейские страны могут продолжить платить за газ без нарушения санкций.

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Как отмечается в письме «Газпрома», 4 мая президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами. В нем говорится, что после поступления от иностранного покупателя на специальный валютный счет средств уполномоченный банк перечисляет их на корреспондентские счета Национального клирингового центра. Затем они зачисляются на счета, которые обеспечивают осуществление расчетов по сделкам купли-продажи иностранной валюты.

«Газпром» подчеркнул, что указ гарантирует прозрачность движения денежных средств иностранных покупателей и исключает возможность участия какой-либо «третьей стороны» в расчетах.