Челябинск, 7 мая, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Артисты из Челябинской области дали концерт в Липецкой области на территории военной части. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Южного Урала.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

В этой части служит много представителей Свердловской и Челябинской областей, а также Новосибирска. Некоторые из них вернулись с боевых дежурств в рамках спецоперации России по защите Донбасса, а ещё часть готовится к вылетам.

В составе концертной бригады были артисты Государственного ансамбля танца «Урал». Они выступили перед военнослужащими с уральской полькой с перехватами, плясом «Враспашку» и хореографической картинкой «Сваты».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа Чайф выступила в госпитале в Екатеринбурге.