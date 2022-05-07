Курган, , 18:00 — REGNUM В Кургане с 11 мая 2022 года, в связи с началом ремонтной кампании и подготовкой к следующему отопительному сезону, теплоснабжающая организация отключает горячую воду для проведения гидравлических испытаний. Об этом сообщает горадминистрация.

Горячая вода

ПАО «Курганская генерирующая компания» согласовала график отключений с муниципальным департаментом жилищно-коммунального хозяйства. Подготовка сетей к отопительному сезону в городе будет проводиться в три этапа. Первый этап 11 — 26 мая, второй — с 15 по 28 июня, третий – с 20 июля по 2 августа.

Подача горячей воды будет возобновлена только после положительных результатов гидравлических испытаний, а в случае выявления дефектов — с момента их устранения и завершения повторных испытаний.