Ростов-на-Дону, 7 мая, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Сотни жителей Ростова-на-Дону встретили на станции «Ростов-Главный» ретропоезд «Победа». В 2022 году он прошёл 1850 километров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 7 мая.

Donland.ru В Ростове-на-Дону встретили ретропоезд «Победа»

Donland.ru В Ростове-на-Дону встретили ретропоезд «Победа»

Donland.ru В Ростове-на-Дону встретили ретропоезд «Победа»

Donland.ru В Ростове-на-Дону встретили ретропоезд «Победа»

В состав поезда вошли теплушки, вагон-салон и две платформы, на которых размещены танк Т-70 и грузовой автомобиль «Полуторка». Во главе железнодорожного состава — паровоз Эр739-99, который работал в прифронтовой зоне во время Сталинградской битвы в 1943 году. В этом году его встречали жители девяти городов России. Поезд останавливался в Махачкале, Нальчике, Назрани, Владикавказе, Минеральных Водах, Черкесске, Майкопе, Новороссийске, Каменск-Шахтинске. Ростов-на-Дону — десятый, конечный пункт ретро-поезда.

«В годы Великой Отечественной войны железнодорожники сделали великое дело, потому что тысячи эшелонов с людьми, боеприпасами, продовольствием, оружием двигались в самые разные направления. И не случайно эти стальные магистрали называли «артериями Победы». Они внесли свой громадный вклад в Победу», — отметил донской губернатор Василий Голубев.

Глава региона также отметил подвиг российских солдат, участвующих в специальной военной операции России на Украине и борющихся с нацизмом.

«Именно единство было оплотом Великой Победы, которая разгромила фашистов. И сегодня наши ребята защищают страну, защищают Донбасс и российский Крым. Они отважно сражаются для того, чтобы сохранить мир. Уверен, что наша поддержка, наше единство — это важнейшая составляющая сегодняшней жизни», — подчеркнул глава региона.

На станции «Ростов-Главный» был дан праздничный концерт. Встречающие ретропоезд смогли написать и отправить «Письмо Победы» ветерану, отведать солдатской каши из настоящей полевой кухни.