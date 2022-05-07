Вашингтон, , 17:56 — REGNUM Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила возможность ужесточения антироссийских санкций. Соответствующие планы обсуждались в ходе встречи американской чиновницы с её коллегами из Великобритании, Германии, Италии и Франции.

Госдеп США

«Участники скоординировали планы дополнительных санкций и других мер для привлечения России к ответственности», — сообщает пресс-служба Госдепа США.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы военной и гуманитарной помощи для Украины.