Вена, , 17:52 — REGNUM Австрии понадобятся долгие годы, чтобы уйти от зависимости от российского природного газа. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Австрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Потребуются годы, чтобы отказаться от российского природного газа, и есть вероятность, что предстоящий тендер на накопление стратегического запаса топлива будет зависеть от российских запасов», — цитирует агентство австрийского чиновника по энергетике.

Помимо этого, журналисты цитируют министра энергетики Австрии Леоноры Глевессер, по словам которой альтернативы большим запасам сырья нет, и по этой причине необходимо создавать стратегический резерв. При этом отмечается, что правительство Австрии всеми силами старается уйти от многолетней зависимости от «Газпрома».

Согласно информации агентства, газовые хранилища Австрии заполнены сегодня лишь на 20%, и это наиболее низкий показатель в Европе. В докладе Австрийского энергетического агентства, цитируемого журналистами, Вена сможет отказаться от газа из России лишь через пять лет, с учётом того, что российский импорт составляет 80% от общего.