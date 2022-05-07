Нур-Султан, , 17:49 — REGNUM В День защитника Отечества в Государственном военно-историческом музее Вооруженных сил состоялась торжественная церемония передачи в фонд музея архивных документов времен Великой Отечественной войны.

Документалист, эксперт Акмарал Баталова получила их в Центральном архиве Министерства Обороны Российской Федерации. Уникальные материалы являются свидетельством героического подвига Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова, которые водрузили Боевое знамя на фасад Рейхстага 30 апреля 1945 года.

От казахстанской стороны участие в мероприятии принял заместитель начальника Генерального штаба — начальник Департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев. Российскую Федерацию представлял Чрезвычайный и Полномочный Посол в Республике Казахстан Алексей Бородавкин.

«Это событие важно не только для Вооруженных сил независимого Казахстана, но и для всей страны. Подвиг Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова — общеизвестный факт, но теперь в военном музее будет храниться документальное свидетельство их героизма и самоотверженности», — отметил генерал-майор Серик Бурамбаев.

Участники мероприятия выразили уверенность, что данное событие является важным фактором увековечивания памяти героев Великой Отечественной войны, а также играет большую роль в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Мероприятие стало важным пунктом программы празднования в Казахстане 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.