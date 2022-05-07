Москва, , 17:45 — REGNUM Активисты общественного движения «Мир Луганщине» в рамках акции #ПобедаZаНами раздали 1,5 тысячи георгиевских ленточек прохожим в освобожденном от киевских силовиков поселке городского типа Станица Луганская, сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ).

Георгиевская лента ИА REGNUM

«Мы прошли сегодня по улицам станицы Луганской, поздравили жителей с наступающим праздником, раздали 1 500 лент. Нас тепло встретили и поблагодарили за приезд местные жители», — рассказала журналистам начальник организационно-массового отдела республиканского исполкома ОД «Мир Луганщине» Антонина Машкова .

Напомним, Верховная Рада Украины 16 мая 2017 года приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, введя штрафы за публичное использование, демонстрацию или ношение Георгиевской ленты или ее изображения. За повторное нарушение в течение года предусмотрен арест на срок до 15 суток.

Жители станицы рассказали журналистам, как рады тому, что теперь могут использовать советскую символику и не бояться за свою безопасность.

«Мой отец воевал, я служил в Советской армии, для нас георгиевская лента — символ доблести и чести нашего народа. Я считаю, что неправильно было запрещать людям использовать георгиевскую ленту», — сказал местный житель Михаил .

Житель поселка Виктор подчеркнул, что некоторые люди стали забывать историю и правду о Великой Победе.

«Это неправильно. Я против фашизма не только на своей территории, но хочу, чтобы его везде не было», — сказал он.

Ранее активисты раздали Георгиевские ленточки в Старобельске и поселке городского типа Новоайдар.