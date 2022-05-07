В станице Луганская активисты раздали 1,5 тысячи Георгиевских ленточек
Москва, 7 мая, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Активисты общественного движения «Мир Луганщине» в рамках акции #ПобедаZаНами раздали 1,5 тысячи георгиевских ленточек прохожим в освобожденном от киевских силовиков поселке городского типа Станица Луганская, сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ).
Напомним, Верховная Рада Украины 16 мая 2017 года приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, введя штрафы за публичное использование, демонстрацию или ношение Георгиевской ленты или ее изображения. За повторное нарушение в течение года предусмотрен арест на срок до 15 суток.
Жители станицы рассказали журналистам, как рады тому, что теперь могут использовать советскую символику и не бояться за свою безопасность.
Житель поселка Виктор подчеркнул, что некоторые люди стали забывать историю и правду о Великой Победе.
Ранее активисты раздали Георгиевские ленточки в Старобельске и поселке городского типа Новоайдар.