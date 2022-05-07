Херсон, Украина, , 17:44 — REGNUM Удар по частным жилым домам в городе Голая Пристань Херсонской области ракетой «Точка-У» нанесли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 мая передает РИА Новости со ссылкой на местных жителей.

«Точка-У» VoidWanderer

По их словам, в результате обстрела пострадали четыре человека. Кроме того, из-за взрыва произошел обрыв линии электропередачи, а также были повреждены около десяти домов.

В настоящее время на месте ЧП работают ремонтные бригады.

Как передавало ИА REGNUM, 6 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что российские средства ПВО сбили два украинских самолёта и перехватили четыре ракеты «Точка-У» над территорией ЛНР.