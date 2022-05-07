Брюссель, 7 мая, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Существует сценарий, при котором Иран вернётся в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, в рамках которого Тегерану предложат исключить Корпус стражей исламской революции из американского перечня иностранных террористических организаций, при этом силы спецназа КСИР останутся в этом списке. Об этом в интервью газете Financial Times заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Жозеп Боррель

«В определенный момент я должен буду сказать, что как координатор [переговоров по иранской ядерной программе] я официально вношу это предложение на рассмотрение», — сказал Боррель.

По его словам, соответствующее предложение «находится на столе президента Байдена»: «Мои обсуждения с [госсекретарем США Энтони] Блинкеном достигли своего предела».