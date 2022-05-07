7 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 21:22 — REGNUM В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы — 2022, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Построение воинских частей на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Построение воинских частей на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Построение воинских частей на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Построение воинских частей на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Построение воинских частей на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Построение воинских частей на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Построение воинских частей на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Построение воинских частей на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

В репетиции парада на Красной площади, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, приняло участие 11 тысяч военнослужащих. В этом году пешая колонна сформирована из 33 парадных расчётов.

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

В составе механизированной колонны была задействована 131 единица современной военной техники. Открыл прохождение механизированной колонны легендарный танк Победы — Т-34-85.

Танк Т-34-85 Василий Иванов © ИА REGNUM

Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы Василий Иванов © ИА REGNUM

Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы Василий Иванов © ИА REGNUM

Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы Василий Иванов © ИА REGNUM

Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы Василий Иванов © ИА REGNUM

Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы Василий Иванов © ИА REGNUM

Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы Василий Иванов © ИА REGNUM

Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы Василий Иванов © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

В пролёте парадного строя авиации над Красной площадью приняло участие 77 самолетов и вертолётов.

Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM