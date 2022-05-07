Василий Иванов,
7 мая 2022, 21:22 — REGNUM В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы — 2022, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Построение воинских частей на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Построение воинских частей на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Построение воинских частей на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Построение воинских частей на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Построение воинских частей на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Построение воинских частей на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Построение воинских частей на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Построение воинских частей на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
В репетиции парада на Красной площади, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, приняло участие 11 тысяч военнослужащих. В этом году пешая колонна сформирована из 33 парадных расчётов.
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
В составе механизированной колонны была задействована 131 единица современной военной техники. Открыл прохождение механизированной колонны легендарный танк Победы — Т-34-85.
Танк Т-34-85
Василий Иванов © ИА REGNUM
Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Механизированная колонна военной техники во время генеральной репетиции парада Победы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
В пролёте парадного строя авиации над Красной площадью приняло участие 77 самолетов и вертолётов.
Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM