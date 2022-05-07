Луганск, , 17:38 — REGNUM Столица ЛНР Луганск будет переименована в Ворошиловград. Это произойдет в День Победы 9 мая. Соответствующий указ «Об использовании наименования «город Ворошиловград» глава ЛНР Леонид Пасечник подписал еще в 2020 году в целях сохранения исторической памяти и в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«С этим историческим названием связано героическое прошлое Луганска, и в памятные даты Великой Отечественной войны будет символично вспоминать об этом. Наша обязанность — хранить историю нашей Отчизны и передавать ее потомкам», — отметил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Напомним, что Луганск переименовывают в Ворошиловград три раза в году — кроме 9 мая, это 22 июня — День памяти и скорби и 14 февраля — День освобождения Луганска от фашистских захватчиков.