Новосибирск, 7 мая 2022, 17:34 — REGNUM В Новосибирской области проведено 4 413 202 лабораторных исследования на коронавирус. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
По данным ведомства, исследования проводятся на базе 27 организаций, в том числе Центра гигиены и эпидемиологии по Новосибирской области.
Отмечается также, что сотрудники управления продолжают осуществлять круглосуточный санитарно-карантинный контроль в аэропорту «Толмачево».
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