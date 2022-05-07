Воронеж, 7 мая, 2022, 17:28 — ИА Регнум. История ветерана из Донбасса Дмитрия Штанченко, который накануне Дня Победы получил российский паспорт, получила продолжение.

Анна Рыжкова, ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

Мечту Дмитрия Штанченко встретить 9 мая гражданином России исполнили в Воронеже в рекордные сроки. Ветеран Великой Отечественной Войны, которого вместе с дочерью эвакуировали в Воронежскую область в феврале из ДНР, попросил посодействовать в получении российского гражданства депутата Госдумы от Воронежской области Игоря Кастюкевича. Третьего мая в санатории им. Горького, куда фронтовика с семьей поселили после эвакуации, ему торжественно вручили паспорт гражданина России.

Историю про фронтовика рассказали многие средства массовой информации. Поделился ей в своих социальных сетях и заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич.

«Случайности не случайны. Вскоре под постом в социальной сети появился комментарий от родственников Дмитрия Викторовича. Они его искали и уже отчаялись найти. Связь была потеряна с 2015 года. Таким образом мы, сами того не зная, помогли им найти друг друга. Жена родного брата Дмитрия Викторовича Екатерина живет в Сургуте», — рассказал Игорь Кастюкевич.

Участники команды «Молодежка ОНФ» и движения «#МыВместе» выяснили, действительно ли Екатерина Штанченко является родственницей фронтовика. А когда все данные совпали, то устроили им встречу. Правда, с учетом возраста и состояния здоровья родственников, общение состоялось по видеосвязи.

«Спасибо огромное за то, что нашли моего Митю! Мы пообщались и с ним и со Светланой по видеосвязи. Слава Богу, что есть такие заботливые люди, которые нам помогли. Благодарю, что Вы есть», — рассказала жена брата Дмитрия Штанченко Екатерина.

Дмитрий Штанченко — один из последних ветеранов-фронтовиков города Комсомольское Донецкой области. Родился 15 июня 1925 года в селе Победа Старобешевского района Донецкой области. Воевал с ноября 1943 по май 1945. 64-й отдельный мотострелковый батальон при 2-й гвардейской танковой армии. Освобождал польский Люблин и Варшаву, брал Берлин, с однополчанами штурмовал Рейхстаг. Полковник запаса. Инвалид Великой Отечественной войны 1 группы. Награжден боевыми наградами орденом Великой Отечественной Войны 2 степени, «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За отвагу», «За боевые заслуги». А за трудовые — уже в мирное время награжден Орденом Ленина.

«Мы потерялись и, честно говоря, думали, что их уже нет в живых. Когда брат папы Николай умер, мы думали, что и жены его тоже уже нет. Связь с ними была потеряна. Теперь оказалось, она жива. И не просто жива, а еще и искала нас долгие годы. Мы очень благодарны за все. За то, что тут о нас так заботятся. Обменялись телефонами с Екатериной. Теперь то уж точно не потеряемся, — рассказала дочь фронтовика Дмитрия Штанченко Светлана Королева.

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