Канберра, , 17:28 — REGNUM Российский Калининград подрывает силы НАТО в Северной Европе, так как представляет собой «непотопляемый авианосец». Об этом пишет обозреватель австралийской газеты The Conversation Стефан Вольф. «В качестве военной базы этот регион значительно увеличивает стратегическую глубину России», — отмечает автор в публикации.

Как отмечает автор, Калининградская область расширяет возможности Москвы и создает на западных рубежах России «зонтик безопасности». На Западе его называют зоной запрета доступа Anti-Access/Area Denial (A2/AD). Как опасается Вольф, тем самым Россия подрывает свободу маневра блока НАТО в Прибалтике и Польше.

Надо отметить, что американские СМИ часто называют Калининградскую область «кошмаром НАТО», а представители военного командования США неоднократно заявляли о планах «захватить» ее в случае конфликта с Россией.