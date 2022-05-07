Донецк, , 17:27 — REGNUM Населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:26 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Еленовка: выпущено четыре снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что представители ВСУ обстреляли населенные пункты Федоровка и Озеряновка.