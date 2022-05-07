Кемерово, 7 мая, 2022, 17:27 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 7 мая, на лечении находятся 1236 человек. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки был выявлен 101 новый носитель коронавируса. За это же время 349 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 162 384 случая заражения коронавирусом, 158 820 человек выписаны с выздоровлением, 2328 пациентов скончались.