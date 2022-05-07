Минск, 7 мая, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 493 и достигло 982 331. Об этом БЕЛТА сообщили 7 мая в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрирован 982 331 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6969.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 974 810 человек и что всего в стране было проведено13 202 907 тестов на SARS-CoV-2.

Напомним, сутками ранее в Белоруссии выявили более 570 носителей коронавируса.