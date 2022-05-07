Новосибирск, 7 мая, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 7 мая, за сутки зарегистрировано 2461 обращение из-за коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Ponchikov.net ОРВИ

По данным на 6 мая, за прошедшие сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 3246 обращений.

При этом в Новосибирской области сделано уже 4 413 202 теста на коронавирус.

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