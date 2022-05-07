Новосибирск, , 17:10 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 7 мая, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 552 пациента, в том числе девять детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 84 носителя коронавируса. За это же время 109 человек выписаны с выздоровлением, два пациента скончались. В реанимации находятся 73 человека, на ИВЛ — 15 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 256 879 случаев заражения коронавирусом, 249 920 пациентов выздоровели, умерли 5637 человек.