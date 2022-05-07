Париж, , 17:07 — REGNUM В Елисейском дворце в Париже в субботу, 7 мая, состоялась инаугурация Эммануэля Макрона президентом Франции на второй срок. Во время своего выступления Макрон пообещал, что Франция станет «более независимой».

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Необходимо будет неустанно действовать, чтобы стать более независимой нацией, чтобы жить лучше и выстроить наш французский и европейский ответ на вызовы нашего века», — отметил Макрон во время своего первого выступления в новом качестве. Кроме того, Макрон пообещал стать «новым президентом», который будет исполнять «новый мандат». В сфере внешней политики, считает он, «необходимо избежать эскалации конфликта на Украине и построить новый мир».

Председатель Конституционного совета Лоран Фабиус, подтвердив итоги голосования на выборах во втором туре, поздравил Макрона с избранием. После чего Великий канцлер ордена Почетного легиона, генерал армии Бенуа Пюга вручил французскому лидеру золотую цепь главы ордена — символ высшей государственной власти, отметив: «Мы признаем вас великим магистром ордена Почетного легиона».

Напомним, что во втором туре выборов Эммануэля Макрона поддержали 58,55% избирателей. За лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен проголосовало 41,45% французов.