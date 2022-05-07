Париж, 7 мая, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В Елисейском дворце в Париже в субботу, 7 мая, состоялась инаугурация Эммануэля Макрона, президента Франции, на второй срок. Во время своего выступления Макрон пообещал, что Франция станет «более независимой».

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Необходимо будет неустанно действовать, чтобы стать более независимой нацией, чтобы жить лучше и выстроить наш французский и европейский ответ на вызовы нашего века», — отметил Макрон во время своего первого выступления в новом качестве. Кроме того, Макрон пообещал стать «новым президентом», который будет исполнять «новый мандат». В сфере внешней политики, считает он, «необходимо избежать эскалации конфликта на Украине и построить новый мир».

Председатель Конституционного совета Лоран Фабиус, подтвердив итоги голосования на выборах во втором туре, поздравил Макрона с избранием. После чего Великий канцлер ордена Почетного легиона генерал армии Бенуа Пюга вручил французскому лидеру золотую цепь главы ордена — символ высшей государственной власти, отметив: «Мы признаем вас великим магистром ордена Почетного легиона».

Напомним, что во втором туре выборов Эммануэля Макрона поддержали 58,55% избирателей. За лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен проголосовало 41,45% французов.