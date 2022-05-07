Екатеринбург, , 17:06 — REGNUM В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Тюмень грузовик «Вольво» с полуприцепом задавил водителя автомобиля «МАЗ», который находился на обочине и менял колесо. Об этом сообщает отделение пропаганды областного управления ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Вначале машина наехала на полуприцеп, а затем на самого 66-летнего мужчину. Пострадавший погиб.

Водитель «Вольво» пояснил, что увидел транспортное средство на обочине, но перестроиться на другую полосу не сумел, так как по ней ехал другой автомобиль. При этом мужчину возле грузовика он не заметил. Проводится проверка.