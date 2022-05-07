Донецк, , 17:04 — REGNUM Населенные пункты Федоровка и Озеряновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16:00 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Федоровка: выпущено 10 ракет из БМ21 «Град» 16:10 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Озеряновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что представители ВСУ обстреляли населенный пункт Докучаевск.