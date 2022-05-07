Красноярск, , 16:58 — REGNUM В Красноярском крае возбуждены уголовные дела по фактам гибели людей в результате масштабных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГСУ СКР по региону.

Пожар

7 мая в ведомство поступили сообщения о возгорании жилых домов и строений в более чем 16 населённых пунктах края. По данным СК, погибли пять человек, проживающих в Казачинском и Шарыповском районах.

Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц»).

По данным следствия, 7 мая в домах в селе Никольск Шарыповского района обнаружили тело (предположительно мужчины) и останки ещё одного человека.

В Казачинском районе в селе Талажанка в домах обнаружили тела трёх человек с признаками воздействия открытого огня. Предположительно, скончались две женщины и мужчина.

На местах происшествий работают следователи, устанавливаются личности погибших и пострадавшие. Расследование продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Сгоревшее в Красноярском крае жильё обещают восстановить «в короткие сроки»