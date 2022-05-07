Ереван, , 16:55 — REGNUM Вооруженные силы Азербайджана в субботу, 7 мая, обстреляли боевые позиции армянской армии, а также Сотский рудник, в результате чего один из сотрудников предприятия получил ранения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

«7 мая в 13:50 (12:30 по мск) ВС Азербайджана обстреляли из огнестрельного оружия разного калибра военные позиции ВС Армении, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы, а также в направлении Соткского золотого рудника, в результате чего получил огнестрельное ранение один из сотрудников. Его жизни ничего не угрожает», — отмечается в сообщении.

Напомним, Сотское месторождение находится на границе Варденисского района Армении и Кельбаджарского района Азербайджана.