Москва, 7 мая, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Ростуризме опровергли информацию о массовой отмене брони в отелях Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Марина Каширская, ИА REGNUM Крым

«На майские праздники полуостров остаётся в топе курортов среди россиян. По данным Ростуризма и региона, средняя загрузка отелей на майские праздники составляет не менее 50%, а в сегменте четырёх и пяти звёзд — около 75%. Санатории загружены в среднем на 70%», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что уровень бронирования отелей в Крыму на май–июнь 2022 года соответствует уровню 2021 года.