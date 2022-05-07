Курган, , 16:49 — REGNUM В Курганской области за сутки на 7 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано 10 человек, выписаны по выздоровлению 17 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 29 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 7 мая выявлено 104 015 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 101 923 человека, скончались 1426 пациентов (на двух человек больше, чем днём ранее).

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