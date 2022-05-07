Курган, 7 мая, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 7 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано 10 человек, выписаны по выздоровлению 17 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 29 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 7 мая выявлено 104 015 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 101 923 человека, скончались 1426 пациентов (на двух человек больше, чем днём ранее).