Загреб, 7 мая, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Российские военные задержали гражданина Хорватии в Мариуполе. Об этом 7 мая сообщает хорватский телеканал HRT со ссылкой на данные МИД Хорватии.

Хорватия

«МИД (Хорватии) подтвердил, что российская армия задержала (в Мариуполе) хорватского гражданина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, гражданин Хорватии пытался вместе с несколькими украинскими «бойцами» выйти из города.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуировали ещё более 150 человек.