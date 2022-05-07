Вашингтон, , 16:39 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия «пытается исказить историю в попытке оправдать» проведение специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Об этом он сообщил в письменном заявлении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны в Европе.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Я присоединяюсь к моим соотечественникам и людям во всем мире в подготовке к празднованию 77-й годовщины Победы в Европе. Вместе мы чтим общую стойкость и решимость всех солдат и гражданских, которые привели союзников к победе над нацистами. Мы скорбим из-за безжалостного убийства десятков миллионов людей в этой захватнической войне, которую вел деспот, стремившийся поработить своих соседей. И мы подтверждаем нашу решимость работать вместе, чтобы противостоять агрессии и бесчеловечности, которые продолжают омрачать наш мир сегодня», — говорится в тексте заявления.

По словам Блинкена, во время Второй мировой войны «американский народ объединился с отважными гражданами множества других стран, которые мужественно сражались на всех фронтах в Европе»: «Однако наша общая победа не принесла общей свободы и процветания для всех. В то время, как мы по праву отмечаем освобождение многих стран от нацистов и их пособников, важно, чтобы мы также обращали внимание на тех, кто был вынужден страдать от тирании еще многие десятилетия, пока они наконец не обрели свободу выбирать свой собственный путь».

Блинкен отметил, что на фоне того, «как война вновь бушует в Европе, мы должны усилить нашу решимость противостоять тем, кто пытается манипулировать исторической памятью для продвижения своих собственных амбиций. Победу союзников над нацистами следует чтить как победу коллективного героизма и самопожертвования».

Также глава Госдепа США полагает, что российские власти «пытаются исказить историю в попытке оправдать» проведение специальной военной операции на Украине: «Те, кто изучают прошлое, знают, что президент [Украины Владимир] Зеленский и смелый украинский народ воплощают в себе дух тех, кто победил во Второй мировой войне. Они доблестно защищают свою страну, демократию и принадлежащее Украине по праву будущее в единой, свободной и мирной Европе».