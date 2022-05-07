Псков, , 16:36 — REGNUM О гибели еще одного военнослужащего, связанного с Псковской областью, при исполнении воинского долга в ходе спецоперации по защите Донбасса сообщил 7 мая губернатор региона Михаил Ведерников.

Илья Гаврилов t. me/MV_007_Pskov

«Простились с младшим сержантом Ильёй Гавриловым, — написал губернатор в своём канале в Telegram. — Он погиб, сражаясь за безопасность нашей страны в специальной военной операции на Украине».

Ведерников высказал искренние соболезнования родным погибшего российского солдата и пообещал, что его семье «будет оказана вся необходимая помощь».

Илья Гаврилов стал 30-м военнослужащим, о гибели которого с начала спецоперации по защите Донбасса официально сообщил глава Псковской области.

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