Псков, 7 мая 2022, 16:36 — REGNUM О гибели еще одного военнослужащего, связанного с Псковской областью, при исполнении воинского долга в ходе спецоперации по защите Донбасса сообщил 7 мая губернатор региона Михаил Ведерников.
«Простились с младшим сержантом Ильёй Гавриловым, — написал губернатор в своём канале в Telegram. — Он погиб, сражаясь за безопасность нашей страны в специальной военной операции на Украине».
Ведерников высказал искренние соболезнования родным погибшего российского солдата и пообещал, что его семье «будет оказана вся необходимая помощь».
Илья Гаврилов стал 30-м военнослужащим, о гибели которого с начала спецоперации по защите Донбасса официально сообщил глава Псковской области.
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