Москва, , 16:27 — REGNUM Российское движение школьников подвело предварительные итоги весеннего этапа «Медиашколы РДШ», в которой школьники получают знания от экспертов медиаиндустрии и выполняют творческие конкурсные задания. На пресс-конференции в ТАСС 6 мая организаторы и партнеры проекта поговорили о значении школьных медиацентров и рассказали, как будут поддерживать лучших участников.

Школьники ИА REGNUM

Всероссийский проект «Медиашкола РДШ» стартовал в марте этого года. Его участники прошли образовательные видеоуроки от экспертов в области журналистики, блогинга, фото- и видеосъемки — сотрудников корпорации VK, «Медиа школы «Останкино»», АНО «Лаборатория медиа» и других партнеров.

«Проект «Медиашкола РДШ» в первую очередь направлен на вовлечение школьников и развитие их талантов, чтобы они получили именно те навыки, которые помогут им в дальнейшем связать свою жизнь с профессией. Мы записали более 150 обучающих роликов от экспертов в области медиа. Каждый желающий в режиме реального времени может в удобное для себя время посмотреть видеоурок и получить именно те знания, которые ему интересны», — отметила исполнительный директор Российского движения школьников Марина Мокшина .

В образовательном курсе, который доступен в группе проекта «ВКонтакте», 7 направлений подготовки: «Школьное телевидение», «Школьное радио», «Школьная газета», «Школьный журналист», «Школьный блогер», «Фотошкола», «Школьные медиацентры». Последний трек создан специально для педагогов, чтобы дать им нужные компетенции для формирования сообщества детей вокруг медиапроектов.

«Мы, со стороны « Лаборатории медиа « , постарались в курсе рассказать про то, что для школ и для тех, кто занимается внеучебной, воспитательной деятельностью, медиацентр — это отличная площадка для того, чтобы дать возможность выразиться всем школьникам. Важно подойти ответственно и создать медиацентр как профессиональную среду. Мы постарались рассказать о том, как же сделать такой центр: из чего собрать, вплоть до того, какую технику выбрать. Очень важно будет оценить не только то, как команды подходят к созданию медиацентров, как они работают, но еще и как продумали развитие своего медиацентра: какие задачи ставят, какие цели», — рассказала исполнительный директор «Лаборатории медиа» Анастасия Косенчук .

Для участия в «Медиашколе РДШ» зарегистрировались более 15 тысяч человек. Видеоуроки набрали в сумме 8 млн просмотров. После обучения команды и индивидуальные участники выполняли конкурсные задания. До конца мая их работы будут оценивать более 20 экспертов, которые определят 150 финалистов.

«Для тех, кто выйдет в финал, будет возможность пройти стажировки у наших партнеров, в информационных агентствах и на федеральных каналах. А на «Медиавыпускном», который пройдёт 2 июня, мы выберем лучших из лучших и вручим ценные призы: ноутбуки, фотоаппараты, видеокамеры — все те инструменты, которые нужны будущим журналистам», — сказала Марина Мокшина.

О планах по сотрудничеству с финалистами рассказала руководитель по развитию социальных проектов медиагруппы «Комсомольская правда» Александра Калашникова:

«Мы сделаем экскурсию по новому офису «Комсомольской правды», покажем, как работают профессиональные радиожурналисты, профессиональная редакция, организуем стажировку на радио. «Комсомольская правда» поддерживает социальную активность общества и более 4 лет реализует большой проект «Доброволец», который включает программу на радио, одноименную рубрику на сайте и полосы в газете. Мы хотим предложить победителям записать программу на радио, напечататься в газете, на сайте, чтобы весь свет, вся страна увидела, как юные журналисты прекрасно пишут».

Один из ключевых партнеров РДШ в этом проекте — «Медиа школа «Останкино»».