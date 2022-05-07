Сан-Паулу, Бразилия, 7 мая, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Российская община в Бразилии провела в генконсульстве РФ в Сан-Паулу акцию памяти участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили РИА Новости в российском посольстве.

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«В основном речь идет об иностранцах — акция прошла в Сан-Паулу, где проживает наибольшая часть нашей, если можно выразиться, колонии. Она состоит из бразильцев, потомков наших соотечественников во втором или третьем поколении, так что основными участниками стали граждане Бразилии выходцы из России», — рассказал пресс-секретарь посольства Иван Глухов.

В акции приняли участие 40 человек, они принесли на мероприятие портреты своих предков.