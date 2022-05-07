Москва, , 16:25 — REGNUM Почти 40 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 7 мая свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолеты ThePixelman

Так, по состоянию на 16:22 мск в аэропорту «Домодедово» задержано шесть рейсов, еще пять отменено; в аэропорту «Внуково» задержано девять авиарейса, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано десять рейсов, еще шесть отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что самым теплым днем с начала года в столице России может стать суббота, 7 мая.