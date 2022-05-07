Курск, 7 мая, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что на территории области боевые действия не ведутся, а выстрелы связаны с работой противовоздушной обороны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курский губернатор Роман Старовойт

«Спешу успокоить жителей наших приграничных районов, которые были взволнованы выстрелами. Сегодня наша авиация работает по наземным целям на сопредельной территории. На территории Курской области боевых действий не ведется, угроз для жителей региона нет», — отметил Старовойт на своей странице в Телеграм.