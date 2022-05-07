Кемерово, 7 мая, 2022, 16:27 — ИА Регнум. В Кемеровской области к работе приступил мотопатруль ГИБДД. Об этом сообщила госавтоинспекция региона.

t. me/gibdd42 Мотопатруль

«На вооружении имеются 11 современных мощных патрульных мотоциклов», — уточняется в телеграм-канале госавтоинспекции Кузбасса.

Отмечается, что с начала года инспекторы уже пресекли более 400 нарушений водителями мототехники.

В 2021 году в Кемеровской области к ответственности привлекли более 6 тысяч мотоциклистов.